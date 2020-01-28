В Удмуртии расторгли контракт на строительство школы в Кезу

Там работал тот же подрядчик, что и на улице Берша в Ижевске.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии расторгают еще один контракт с компанией «АрТель», на этот раз на строительство школы в Кезу. Об этом журналистам рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин.

Напомним, ранее муниципальный заказчик решил разорвать контракт с фирмой на строительство школы на улице Архитектора Берша в Ижевске. Дело в том, что застройщик допустил серьезное отставание от графика. К концу года, например, успел освоить всего 217 млн рублей вместо положенных 437 млн рублей. При этом представители компании заверяли власти, что «ликвидируют отставание», однако с задачей так и не справились.

«Мы не можем ставить под угрозу открытие в 2021 году школы для учебного процесса, поэтому считаем необходимым и поддерживаем эту инициативу о расторжении контракта с ООО «АрТель», – отметил Сурнин.

По его словам, подобная проблема сложилась и в Кезу: «Еще хуже ситуация, чем на Берша. <…> Сумма контракта 400 млн рублей, из них 160 млн рублей не освоено. <…> Там уже контракт расторгнут, процедуру мы начали чуть раньше, в декабре».

Основной причиной срыва графиков оказалось то, что компания-подрядчик не смогла заключить достаточно договоров субподряда. Повлиял на это и проводившийся в прошлом году в Удмуртии «большой ремонт» школ и детских садов.

«Мы надеялись, что появление внешних игроков, таких, как «АрТель», привлечет физические и технические силы из внешних источников. К сожалению, этого не произошло, они полностью переложили все свои усилия и все свои надежды на внутренний потенциал, который был исчерпан», – рассказал глава регионального Минстроя.

В настоящее время идет процесс расторжения контрактов, он займет примерно 1,5 месяца. После этого по обоим объекта планируется объявить новые конкурсы, контракты по ним удастся заключить не раньше апреля. В школе на улице Берша в Ижевске новому подрядчику предстоит устроить перекрытия 2-3 этажей, перекрытия над актовым залом и бассейном, возвести кровлю и заняться внутренней отделкой. В кезской школе нужно завершить кровельные работы, решить вопрос с отоплением и отделкой. Власти обещают, что обе школы сдадут в срок. Напомним, свои двери они должны открыть в сентябре 2021 года.