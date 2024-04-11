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За ложное сообщение о бомбе в деревне осудили жительницу Кезского района

16:15, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За ложное сообщение о бомбе в деревне осудили жительницу Кезского района
16:15, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#Кез\n#ложный теракт
Фото: ИА «Сусанин»
44
0

В момент совершения преступления женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе осудили жительницу деревни Удмурт Зязьгор за ложное сообщение о готовящемся теракте. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

15 февраля 2024 года подсудимая, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонила на номер 112 и сообщила о якобы заложенной бомбе на улице Юбилейной в этой деревне.

В суде обвиняемая вину признала полностью, раскаялась.

С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств подсудимую ограничили в свободе на один год.

16:15, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#Кез\n#ложный теракт