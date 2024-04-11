За ложное сообщение о бомбе в деревне осудили жительницу Кезского района

Кез. Удмуртия. В Кезском районе осудили жительницу деревни Удмурт Зязьгор за ложное сообщение о готовящемся теракте. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

15 февраля 2024 года подсудимая, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонила на номер 112 и сообщила о якобы заложенной бомбе на улице Юбилейной в этой деревне.

В суде обвиняемая вину признала полностью, раскаялась.

С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств подсудимую ограничили в свободе на один год.