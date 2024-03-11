Более 190 телят удалось спасти от гибели на пожаре в Кезском районе

Кез. Удмуртия. В деревне Степанеки Кезского района чуть не сгорел 191 телёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о возгорании в телятнике поступило в 09:00. Огонь охватил бытовое помещение фермы. Поваливший дым увидели работники, после чего вызвали пожарных и самостоятельно вывели из помещения 191 телёнка.

Прибывшие пожарные потушили пламя, которое распространилось по площади в 40 кв. м. Огонь уничтожил стены бытового помещения и различное имущество.

В качестве предварительной причины возгорания рассматривается перегрузка электрической сети обогревателями. Напомним, в ночь на 11 марта температура воздуха в Удмуртии опускалась до -24 градусов.

«Не допускайте перегрузки электросетей. Не подключайте к одной сети нескольких электроприборов и не используйте самодельные или не сертифицированные электроприборы», — советуют в МЧС.