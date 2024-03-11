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Более 190 телят удалось спасти от гибели на пожаре в Кезском районе

12:10, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Более 190 телят удалось спасти от гибели на пожаре в Кезском районе
12:10, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1008
0
#Кез\n#Удмуртия\n#пожар\n#телята
Фото: ГУ МЧС по УР
1008
0

Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности.

Кез. Удмуртия. В деревне Степанеки Кезского района чуть не сгорел 191 телёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о возгорании в телятнике поступило в 09:00. Огонь охватил бытовое помещение фермы. Поваливший дым увидели работники, после чего вызвали пожарных и самостоятельно вывели из помещения 191 телёнка.

Прибывшие пожарные потушили пламя, которое распространилось по площади в 40 кв. м. Огонь уничтожил стены бытового помещения и различное имущество.

В качестве предварительной причины возгорания рассматривается перегрузка электрической сети обогревателями. Напомним, в ночь на 11 марта температура воздуха в Удмуртии опускалась до -24 градусов.

«Не допускайте перегрузки электросетей. Не подключайте к одной сети нескольких электроприборов и не используйте самодельные или не сертифицированные электроприборы», — советуют в МЧС.

12:10, 11 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1008
0
#Кез\n#Удмуртия\n#пожар\n#телята