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В Удмуртии начал курсировать пригородный поезд «Ижевск-Кузьма»

17:55, 15 декабря, 2023
В Удмуртии начал курсировать пригородный поезд «Ижевск-Кузьма»
17:55, 15 декабря, 2023
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#Ижевск\n#Кез\n#Удмуртия\n#вокзал\n#поезда
Фото: ИА «Сусанин»
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До 5 января он отправляется из столицы Удмуртии по пятницам и субботам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 15 декабря начал курсировать пригородный поезд «Ижевск-Кузьма-Ижевск». Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Поезд отправляется из Ижевска по пятницам и субботам в 16:50 и прибывает в конечную точку — Кузьма — в 20:59. Обратно поезд движется по субботам и воскресеньям, отправляясь в 07:52 и прибывая в Ижевск в 11:52.

С 5 января из Ижевска поезд будет уходить и по воскресеньям, а с 6 января и по понедельникам из Кузьмы.

В пути пассажиры смогут выйти на станциях: Лесозаводская, Люкшудья, Чур, Игра, Чепца, Кез.

17:55, 15 декабря, 2023
143
0
#Ижевск\n#Кез\n#Удмуртия\n#вокзал\n#поезда