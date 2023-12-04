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В удмуртском посёлке Кез состоялся первый старт лыжного сезона

16:30, 04 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В удмуртском посёлке Кез состоялся первый старт лыжного сезона
16:30, 04 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
365
0
#Кез\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#лыжи
Фото: пресс-служба администрации Кезского района УР
365
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Более 250 жителей и гостей района из числа профессионалов и любителей приняли в нём участие.

Кез. Удмуртия. В посёлке Кез Удмуртской Республики состоялся первый старт лыжного сезона. Об этом сообщил в соцсетях глава Кезского района Иван Богданов.

«3 декабря более 250 жителей и гостей Кезского района присоединились к открытию лыжного сезона. Гонки проводились в честь заслуженного тренера Удмуртской Республики Калинина Сергея Владиславовича, а значит память о великом тренере жива!» — написал Иван Богданов.

Он признался, что отрадно было видеть, что в забеге приняли участие как профессиональные лыжники, так и любители, ведь спорт играет большую роль в жизни.

«Первые в этом году лыжные соревнования состоялись, подарив положительные эмоции не только спортсменам, но и болельщикам, получившим заряд бодрости и отличное настроение», — подчеркнул глава района.

16:30, 04 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
365
0
#Кез\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#лыжи