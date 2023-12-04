В удмуртском посёлке Кез состоялся первый старт лыжного сезона

Кез. Удмуртия. В посёлке Кез Удмуртской Республики состоялся первый старт лыжного сезона. Об этом сообщил в соцсетях глава Кезского района Иван Богданов.

«3 декабря более 250 жителей и гостей Кезского района присоединились к открытию лыжного сезона. Гонки проводились в честь заслуженного тренера Удмуртской Республики Калинина Сергея Владиславовича, а значит память о великом тренере жива!» — написал Иван Богданов.

Он признался, что отрадно было видеть, что в забеге приняли участие как профессиональные лыжники, так и любители, ведь спорт играет большую роль в жизни.

«Первые в этом году лыжные соревнования состоялись, подарив положительные эмоции не только спортсменам, но и болельщикам, получившим заряд бодрости и отличное настроение», — подчеркнул глава района.