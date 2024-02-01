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Погибшего на СВО жителя Кезского района представили к ордену Мужества

17:35, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Погибшего на СВО жителя Кезского района представили к ордену Мужества
17:35, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
308
0
#Кез\n#Удмуртия\n#СВО\n#прощание
Фото: vk.com (Иван Богданов)
308
0

Похороны прошли 1 февраля.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе простились с местным жителем Владиславом Калининым, который погиб в ходе проведения СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Иван Богданов. 

Похороны сержанта прошли 1 февраля со всеми воинскими почестями. 

«Он погиб, исполнив свой долг до конца. Вместе с родными и близкими скорбим о безвозвратной утрате. Из жизни ушёл человек, являющийся примером для подрастающего поколения, каким должен быть настоящий защитник Отечества», — написал Иван Богданов.

Владислава Калинина посмертно представили к ордену Мужества. 

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Помощь семье сержанта оказывается в полном объеме. 

17:35, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
308
0
#Кез\n#Удмуртия\n#СВО\n#прощание