17 случаев спаивания подростков выявили в Удмуртии с начала года

Ижевск. Удмуртия. 24-летнего жителя Кезского района Удмуртии заподозрили в вовлечении школьницы в распитие алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе профилактической работы участковые выявили факт систематического употребления алкоголя 16-летней учащейся одной из школ посёлка Кез. Установлено, что в распитие алкоголя девятиклассницу вовлекал её 24-летний знакомый. Молодой человек неоднократно покупал в магазине алкогольные напитки и совместно со школьницей употреблял их в общественных местах.

В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учёт, а в отношении её знакомого возбуждено уголовное дело по статье151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». За данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Всего с начала года в Удмуртии сотрудниками полиции выявлено 17 аналогичных фактов.