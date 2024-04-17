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17 случаев спаивания подростков выявили в Удмуртии с начала года

17:40, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
17 случаев спаивания подростков выявили в Удмуртии с начала года
17:40, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
80
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#Кез\n#несовершеннолетние\n#алкоголь
Фото: unsplash.com (Wil Stewart)
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«Свежим» случаем стала история девятиклассницы из Кеза.

Ижевск. Удмуртия. 24-летнего жителя Кезского района Удмуртии заподозрили в вовлечении школьницы в распитие алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. 

В ходе профилактической работы участковые выявили факт систематического употребления алкоголя 16-летней учащейся одной из школ посёлка Кез. Установлено, что в распитие алкоголя девятиклассницу вовлекал её 24-летний знакомый. Молодой человек неоднократно покупал в магазине алкогольные напитки и совместно со школьницей употреблял их в общественных местах.

В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учёт, а в отношении её знакомого возбуждено уголовное дело по статье151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». За данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Всего с начала года в Удмуртии сотрудниками полиции выявлено 17 аналогичных фактов.

17:40, 17 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
80
0
#Кез\n#несовершеннолетние\n#алкоголь