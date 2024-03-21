Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Кезском районе Удмуртии завершился ремонт моста через реку Лып

15:55, 21 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Кезском районе Удмуртии завершился ремонт моста через реку Лып
15:55, 21 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#мосты\n#Удмуртия\n#Кез
Фото: Иван Богданов
149
0

На переправе заменили настил и ограждения.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе на региональной дороге Кез – Удмурт–Зязьгор закончили ремонт моста через реку Лып. Об этом сообщил глава района Иван Богданов на своей странице «ВКонтакте».

Переправа длиной 60 м долго была в предаварийном состоянии, в последние годы на мосту проводили мероприятия для поддержания моста в удовлетворительном состоянии.

В рамках ремонта на переправе заменили настил, отбойники и перила. Работы проводили без закрытия движения. Кроме того, отмечает Иван Богданов, мост важен для местных жителей, так как является связующим звеном населённых пунктов, расположенных по разные стороны реки.

15:55, 21 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#мосты\n#Удмуртия\n#Кез