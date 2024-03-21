В Кезском районе Удмуртии завершился ремонт моста через реку Лып

Кез. Удмуртия. В Кезском районе на региональной дороге Кез – Удмурт–Зязьгор закончили ремонт моста через реку Лып. Об этом сообщил глава района Иван Богданов на своей странице «ВКонтакте».

Переправа длиной 60 м долго была в предаварийном состоянии, в последние годы на мосту проводили мероприятия для поддержания моста в удовлетворительном состоянии.

В рамках ремонта на переправе заменили настил, отбойники и перила. Работы проводили без закрытия движения. Кроме того, отмечает Иван Богданов, мост важен для местных жителей, так как является связующим звеном населённых пунктов, расположенных по разные стороны реки.