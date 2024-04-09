Летние сельские спортивные игры пройдут в Удмуртии с 3 по 6 июля

Кез. Удмуртия. Республиканские летний сельские спортивные игры пройдут в Кезском районе Удмуртии с 3 по 6 июля. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Основной площадкой 33-х игр станет спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп».

Ожидается, что соревнованиях примут участие около 1 000 сельских атлетов. Сельская спартакиада приурочена к 95-летию Кезского района, 125-летию посёлка Кез и юбилею двукратной олимпийской чемпионки Тамары Тихоновой, уроженки Кезского района.