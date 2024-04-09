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Летние сельские спортивные игры пройдут в Удмуртии с 3 по 6 июля

16:00, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Летние сельские спортивные игры пройдут в Удмуртии с 3 по 6 июля
16:00, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
618
0
#Кез\n#сельские спортивные игры
Фото: udmurt.ru
618
0

В этом году их примет Кезский район.

Кез. Удмуртия. Республиканские летний сельские спортивные игры пройдут в Кезском районе Удмуртии с 3 по 6 июля. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Основной площадкой 33-х игр станет спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп». 

Ожидается, что соревнованиях примут участие около 1 000 сельских атлетов. Сельская спартакиада приурочена к 95-летию Кезского района, 125-летию посёлка Кез и юбилею двукратной олимпийской чемпионки Тамары Тихоновой, уроженки Кезского района.

16:00, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
618
0
#Кез\n#сельские спортивные игры