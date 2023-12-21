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С павшим на СВО Николаем Пашаевым простились в Удмуртии

10:25, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
С павшим на СВО Николаем Пашаевым простились в Удмуртии
10:25, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
582
0
#Кез\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация
Фото: пресс-служба администрации Кезского района УР
582
0

Старший сержант был уроженцем Кезского района.

Кез. Удмуртия. 20 декабря в посёлке Кез состоялось прощание с Николаем Пашаевым, павшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщил глава Кезского района Удмуртии Иван Богданов.

«Старший сержант Николай Павлович Пашаев ценой своей жизни отважно сражался за свободу и независимость нашей Родины. Его жизнь является примером отважного служения Отечеству для всех нас. Подвиг героя навсегда останется в сердцах наших жителей», — написал глава района.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава республики выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объёме.

10:25, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
582
0
#Кез\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация