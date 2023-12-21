С павшим на СВО Николаем Пашаевым простились в Удмуртии

Кез. Удмуртия. 20 декабря в посёлке Кез состоялось прощание с Николаем Пашаевым, павшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщил глава Кезского района Удмуртии Иван Богданов.

«Старший сержант Николай Павлович Пашаев ценой своей жизни отважно сражался за свободу и независимость нашей Родины. Его жизнь является примером отважного служения Отечеству для всех нас. Подвиг героя навсегда останется в сердцах наших жителей», — написал глава района.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава республики выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объёме.