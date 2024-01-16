В посёлке Кез мужчина не захотел стоять в очереди и выстрелил из сигнального пистолета в сторону сотрудника автосервиса

Кез. Удмуртия. В посёлке Кез мужчину отказались обслуживать вне очереди, из-за чего он выстрелил из сигнального пистолета в сторону одного из сотрудников автосервиса. После этого подозреваемый скрылся, но был задержан оперативниками МО МВД по Удмуртии «Кезский» при поддержке бойцов Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 43-летний уроженец Азербайджана приехал в кезский автосервис для ремонта автомобиля. Он не хотел ждать очереди и потребовал обслужить его первым. В этом ему было отказано. Между подозреваемым и работниками сервиса завязался конфликт с выстрелом из сигнального пистолета, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

При задержании правоохранительные органы провели обыск места жительства подозреваемого, где были найдены телескопическая дубинка, электрошокер, нож и сигнальный пистолет.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Найденные у него дома предметы были изъяты и отправлены экспертизу.