В посёлке Кез задержали нетрезвого водителя-рецидивиста

Кез. Удмуртия. В посёлке Кез дорожная полиция задержала водителя, подозреваемого в пьяной езде, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Сообщение о предположительно пьяном водителе поступило в полицию днём 2 февраля. Мужчина на автомобиле съехал с дороги. Прибывшие на место полицейские проверили документы у водителя и выяснили, что он был лишён прав. Помимо этого, у автолюбителя имелись признаки опьянения. Проведённое освидетельствование показало наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе.

Лихач рассказал, что гостил у друзей, где проходило застолье. Употребив определённое количество алкоголя, он сел за руль и отправился домой, но не справился с управлением и вылетел в кювет.

Стражи порядка выяснили, что ранее мужчина четыре раза привлекался к административной и два раза к уголовной ответственности. В 2021 году суд отправил его на один год в колонию.

Автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку. Лихачу грозит новая уголовная статья за пьяную езду и лишение свободы на срок до трёх лет.