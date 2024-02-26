За ложные показания в суде житель Кезского района приговорён к исправительным работам

Кез. Удмуртия. В Кезу осудили местного жителя, который дал заведомо ложные показания в суде. Об этом сообщает Объединённая служба судейского сообщества Удмуртии.

В 2022 году Кезский районный суд рассматривал уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера с угрозами убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что свидетелем обвиняемого был его 33-летний родственник. Несмотря на то, что его предупреждали об уголовной ответственности за ложные показания, он решил помочь подозреваемому избежать уголовной ответственности. В результате в суде мужчина сообщил, что подсудимый не совершал действия, в которых его обвиняют. Суд не принял эти показания, так как они противоречили доказательствам, полученным от подсудимого, потерпевшего и свидетеля. Злоумышленника лишили свободы.

По факту дачи ложных показаний было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 307 УК России («Заведомо ложные показания свидетеля в суде»). В качестве наказания Кезский районный суд Удмуртии приговорил свидетеля к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.