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За ложные показания в суде житель Кезского района приговорён к исправительным работам

15:00, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За ложные показания в суде житель Кезского района приговорён к исправительным работам
15:00, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Кез\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#ложь
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Мужчина хотел «прикрыть» своего родственника.

Кез. Удмуртия. В Кезу осудили местного жителя, который дал заведомо ложные показания в суде. Об этом сообщает Объединённая служба судейского сообщества Удмуртии. 

В 2022 году Кезский районный суд рассматривал уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера с угрозами убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. 

Установлено, что свидетелем обвиняемого был его 33-летний родственник. Несмотря на то, что его предупреждали об уголовной ответственности за ложные показания, он решил помочь подозреваемому избежать уголовной ответственности. В результате в суде мужчина сообщил, что подсудимый не совершал действия, в которых его обвиняют. Суд не принял эти показания, так как они противоречили доказательствам, полученным от подсудимого, потерпевшего и свидетеля. Злоумышленника лишили свободы. 

По факту дачи ложных показаний было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 307 УК России («Заведомо ложные показания свидетеля в суде»). В качестве наказания Кезский районный суд Удмуртии приговорил свидетеля к году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка. 

15:00, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Кез\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#ложь