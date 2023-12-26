Кез. Удмуртия. Бойцы СВО из Кезского района Удмуртии передали новогодний привет землякам в тылу. Видеосообщением поделился в соцсетях глава района Иван Богданов.

«Хотим выразить огромную благодарность жителям Кеза и Кезского района, а также учащимся школ за ваши тёплые письма и гуманитарную помощь. Ваш вклад бесценен! Победа будет за нами! С наступающим 2024 годом!» — обратились военнослужащие.

Иван Богданов также отметил, что бойцы передают огромное спасибо за домашние пельмени. Напомним, район налепил их в количестве 100 килограммов.