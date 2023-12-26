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Бойцы СВО из Кезского района Удмуртии передали новогодний привет землякам

11:40, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Бойцы СВО из Кезского района Удмуртии передали новогодний привет землякам
11:40, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Кез\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация\n#Новый год
Фото: Кадр из видео
93
0

Они поблагодарили школьников за тёплые письма и жителей за гумпомощь. 

Кез. Удмуртия. Бойцы СВО из Кезского района Удмуртии передали новогодний привет землякам в тылу. Видеосообщением поделился в соцсетях глава района Иван Богданов.

«Хотим выразить огромную благодарность жителям Кеза и Кезского района, а также учащимся школ за ваши тёплые письма и гуманитарную помощь. Ваш вклад бесценен! Победа будет за нами! С наступающим 2024 годом!» — обратились военнослужащие.

Иван Богданов также отметил, что бойцы передают огромное спасибо за домашние пельмени. Напомним, район налепил их в количестве 100 килограммов.

11:40, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Кез\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация\n#Новый год