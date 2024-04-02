Молодого жителя Кеза заподозрили в краже леса на 1 млн рублей

Кез. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии задержали подозреваемого в хищении леса на сумму более 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, заявление поступило от администрации Кезского района.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кезский» установили подозреваемого в хищении. Им оказался 30-летний житель Кеза. Его задержали.

По версии следствия, селянин в феврале 2024 года, не имея разрешительных документов, с помощью рабочих осуществил незаконную рубку 86 сырорастущих елей и пихт, а также двух сухостойных деревьев. Незаконно добытую древесину подозреваемый сбывал на перерабатывающие предприятия. Размер ущерба, причинённого администрации Кезского района, составил свыше 1 млн рублей.

В ходе обысков сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты трактор, бензопила, грузовик с манипулятором, гружённый древесиной хвойных пород.

Уголовное дело завели по статье 158 УК РФ «Кража». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.