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Полицейские Удмуртии помогли водителю вытащить застрявший автомобиль

16:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Полицейские Удмуртии помогли водителю вытащить застрявший автомобиль
16:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Дебесы\n#Кез\n#Удмуртия\n#помощь\n#полиция
Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Удмуртии
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За несколько часов мужчине никто не пришёл на помощь.

Дебёсы. Удмуртия. В Дебесском районе полиция помогла водителю вытащить застрявший в снегу автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Во время патрулирования в Дебесском районе инспекторы из Кезского района Дмитрий Гущин и Антон Редозубов заметили на обочине дороги машину. Так как у неё были включены аварийные сигналы, полицейские остановились, чтобы узнать, что произошло. 

Выяснилось, что автомобиль застрял в снегу, и водитель уже несколько часов не может сдвинуться с места. Мужчина пытался кого-то остановить и попросить о помощи, но всё было безуспешно. 

Автоинспекторы с помощью лебёдки вытащили машину на дорогу. Водитель поблагодарил сотрудников МВД и продолжил поездку. 

16:30, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
724
0
#Дебесы\n#Кез\n#Удмуртия\n#помощь\n#полиция