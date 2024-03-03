Полицейские Удмуртии помогли водителю вытащить застрявший автомобиль

Дебёсы. Удмуртия. В Дебесском районе полиция помогла водителю вытащить застрявший в снегу автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Во время патрулирования в Дебесском районе инспекторы из Кезского района Дмитрий Гущин и Антон Редозубов заметили на обочине дороги машину. Так как у неё были включены аварийные сигналы, полицейские остановились, чтобы узнать, что произошло.

Выяснилось, что автомобиль застрял в снегу, и водитель уже несколько часов не может сдвинуться с места. Мужчина пытался кого-то остановить и попросить о помощи, но всё было безуспешно.

Автоинспекторы с помощью лебёдки вытащили машину на дорогу. Водитель поблагодарил сотрудников МВД и продолжил поездку.