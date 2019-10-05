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Житель Глазова возместит ущерб за ложное сообщение о теракте в детском доме

12:36, 05 октября, 2019
Аграфена Костромская
Житель Глазова возместит ущерб за ложное сообщение о теракте в детском доме
12:36, 05 октября, 2019
Аграфена Костромская
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#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
Фото: pixnio.com
232
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Мужчине также предстоит обязательное лечение у психиатра.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова должен полностью возместить причинённый ущерб за ложное сообщение о теракте в детском доме. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, опираясь на решение суда.

Напомним, что 26 октября 2018 года мужчина сообщил, что здание детского дома заминировано. Для проверки вызова на место выезжали сотрудники полиции, национальной гвардии и противопожарной службы. Информация о готовящемся взрыве не подтвердилась. Против мужчины было заведено уголовное дело.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый является воспитанником этого детского дома. Осужденный рассказал, что ему было скучно, и он решил из любопытства узнать, среагируют ли правоохранительные органы на вызов. Ущерб, нанесённый мужчиной, оценили в 8 483 рубля.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 год 2 месяца строго режима с обязательным наблюдением и лечением у психиатра.

12:36, 05 октября, 2019
Аграфена Костромская
232
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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