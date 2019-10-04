Судимый мужчина задушил ижевскую школьницу и закопал ее тело

С девушкой он познакомился летом с социальной сети.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в убийстве школьницы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 16-летняя горожанка пропала еще 29 сентября, однако заявление в правоохранительные органы поступило лишь 2 октября.

По данным следствия, летом этого года 31-летний ранее судимый за убийство мужчина познакомился с горожанкой в социальной сети. Вечером 29 сентября она пришла к нему на работу. Там подозреваемый ее задушил, а после закопал тело в районе улице Ленина.

В настоящее время следствием устанавливаются мотивы совершенного преступления, проводятся следственные действия.