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Житель Удмуртии выбросил из машины более 1,3 кг маковой соломы, заметив полицейский «хвост»

14:15, 02 августа, 2019
Диана Ворончихина
Житель Удмуртии выбросил из машины более 1,3 кг маковой соломы, заметив полицейский «хвост»
14:15, 02 августа, 2019
Диана Ворончихина
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#ГИБДД\n#наркотики\n#Игра\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: susanin.news
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Мужчину задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Игра. Удмуртия. Сотрудники ДПС в Удмуртии задержали мужчину, который перевозил в машине маковую солому. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Ночью в поселке Игра полицейские заметили на дороге «Ладу Калину», которая ехала без фар. Правоохранители попытались остановить машину, но водитель проигнорировал их требование и продолжал ехать. Тогда инспекторы начали преследование, во время которого автомобилист выкинул из окна сверток. «Калину» удалось остановить, за рулем был 38-летний ранее судимый житель Игры. 

«В салоне автомобиля полицейские обнаружили листья и бутоны растения мак. В мешке, который водитель выкинул в окно, найдена маковая солома общей массой более 1,3 кг», - говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что растение, содержащее наркотические вещества, он собрал в Якшур-Бодьинском районе.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

14:15, 02 августа, 2019
Диана Ворончихина
179
0
#ГИБДД\n#наркотики\n#Игра\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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