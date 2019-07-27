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В Удмуртии дадут оценку действиям полицейских, «не захотевших» возбуждать уголовное дело

17:15, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
В Удмуртии дадут оценку действиям полицейских, «не захотевших» возбуждать уголовное дело
17:15, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
206
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие
206
0

Стражи порядка внесли в протокол ложные сведения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дадут оценку действиям полицейских, «не захотевших» возбуждать уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, инцидент произошел в Ижевске.

В один из отделов полиции обратился житель, который в результате нападения на него злоумышленника с оружием лишился зрения на один глаз.

«Не желая принимать меры по раскрытию преступления и стремясь скрыть свою некомпетентность сотрудники полиции внесли в объяснение пострадавшего заведомо недостоверные сведения о некриминальном характере травмы», - отметили в Прокуратуре.

В итоге было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурор данное постановление отменил, позже уголовное дело все-таки возбудили. Теперь следственный орган должен дать оценку действиям правоохранителей.

17:15, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
206
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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