Стражи порядка внесли в протокол ложные сведения.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дадут оценку действиям полицейских, «не захотевших» возбуждать уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, инцидент произошел в Ижевске.
В один из отделов полиции обратился житель, который в результате нападения на него злоумышленника с оружием лишился зрения на один глаз.
«Не желая принимать меры по раскрытию преступления и стремясь скрыть свою некомпетентность сотрудники полиции внесли в объяснение пострадавшего заведомо недостоверные сведения о некриминальном характере травмы», - отметили в Прокуратуре.
В итоге было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурор данное постановление отменил, позже уголовное дело все-таки возбудили. Теперь следственный орган должен дать оценку действиям правоохранителей.