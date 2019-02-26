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Жителя Удмуртии оштрафовали за избиение сотрудника ДПС

16:22, 26 февраля, 2019
Диана Ворончихина
16:22, 26 февраля, 2019
Диана Ворончихина
119
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#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости\n#ДПС\n#происшествие
Фото: arzik2
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Мужчина напал на полицейского в машине.

Дебёсы. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за применение насилия в отношении сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Кезского районного суда.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Вечером на дороге Елабуга – Пермь дорожными полицейскими был задержан пьяный мужчина из Дебес. Его посадили в служебный автомобиль и повезли в Кезскую районную больницу для освидетельствования. Осужденный и один из полицейских ехали на заднем сиденье машины.

«Он умышленно провел по шее сотрудника ДПС ремнем безопасности, а также с приложением значительной физической силы, ударил его несколько раз кулаком в область лица, причинив тем самым инспектору ДПС физическую боль и телесное повреждение в виде кровоподтека нижней губы, не причинившего вреда здоровью», - говорится в сообщении.

Принимая во внимание все смягчающие обстоятельства, уголовное дело прекращено и назначен судебный штраф в 5 тыс. рублей.

16:22, 26 февраля, 2019
Диана Ворончихина
119
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости\n#ДПС\n#происшествие

 

 

 


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