Жителя Удмуртии оштрафовали за избиение сотрудника ДПС

Мужчина напал на полицейского в машине.

Дебёсы. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за применение насилия в отношении сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Кезского районного суда.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Вечером на дороге Елабуга – Пермь дорожными полицейскими был задержан пьяный мужчина из Дебес. Его посадили в служебный автомобиль и повезли в Кезскую районную больницу для освидетельствования. Осужденный и один из полицейских ехали на заднем сиденье машины.

«Он умышленно провел по шее сотрудника ДПС ремнем безопасности, а также с приложением значительной физической силы, ударил его несколько раз кулаком в область лица, причинив тем самым инспектору ДПС физическую боль и телесное повреждение в виде кровоподтека нижней губы, не причинившего вреда здоровью», - говорится в сообщении.

Принимая во внимание все смягчающие обстоятельства, уголовное дело прекращено и назначен судебный штраф в 5 тыс. рублей.