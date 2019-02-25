По версии следствия, в 2017 году женщина получила от клиентов деньги, но бронирование и оплату туров не совершила.

Ижевск. В Удмуртии сотрудницу турфирмы заподозрили в хищении более 430 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, следствие считает, что в 2017 году женщина получила от клиентов деньги, но бронирование и оплату туров не совершила.

«Полученные деньги потратила на личные нужды. Ущерб превысил 430 тыс. рублей», - сообщили в МВД.

Сразу четыре уголовных дела возбудили по части 2, статьи 159 УК России («Мошенничество с причинением значительного ущерба»).

«В последующем уголовные дела соединены в одно производство, потерпевшими от действий злоумышленницы признаны 6 человек», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что женщина частично возместила потерпевшим причиненный ущерб. За совершенное преступление ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.