play
pause
  • $ 65.51 ↓
  • € 74.33 ↑

В Удмуртии сотрудницу турфирмы заподозрили в хищении более 430 тыс рублей

14:40, 25 февраля, 2019
14:40, 25 февраля, 2019
180
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: pixabay.com (jill111)
180
0

По версии следствия, в 2017 году женщина получила от клиентов деньги, но бронирование и оплату туров не совершила.

Ижевск. В Удмуртии сотрудницу турфирмы заподозрили в хищении более 430 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, следствие считает, что в 2017 году женщина получила от клиентов деньги, но бронирование и оплату туров не совершила.

«Полученные деньги потратила на личные нужды. Ущерб превысил 430 тыс. рублей», - сообщили в МВД.

Сразу четыре уголовных дела возбудили по части 2, статьи 159 УК России («Мошенничество с причинением значительного ущерба»).

«В последующем уголовные дела соединены в одно производство, потерпевшими от действий злоумышленницы признаны 6 человек», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что женщина частично возместила потерпевшим причиненный ущерб. За совершенное преступление ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

14:40, 25 февраля, 2019
180
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

12:23, 19 февраля, 2019
4644

Удмуртия в минуту: увольнение Килина и ошибочные платежки

4461
18:00, 19 февраля, 2019

В Удмуртии из продажи изъяли почти 600 кг опасного мяса

3840
14:35, 18 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

3661
17:30, 19 февраля, 2019

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

3637
11:31, 22 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
2897

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1767
09:31, 19 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

1537
14:38, 22 февраля, 2019

В России появилась вторая долларовая женщина-миллиардер

1418
13:57, 21 февраля, 2019

Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

1403
10:40, 20 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1765

Умер Карл Лагерфельд

1143
15:33, 19 февраля, 2019

Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

960
09:21, 20 февраля, 2019

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

863
20:18, 24 февраля, 2019

Facebook назвал условие снятия блокировки со страниц проектов RT

797
11:37, 19 февраля, 2019