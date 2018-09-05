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Адвокат Андрей Захаров опроверг слухи об исчезновении Владимира Тумаева

17:51, 05 сентября, 2018
17:51, 05 сентября, 2018
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#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#покушение\n#происшествие
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По словам Андрея Захарова, бывший директор "Спецгазавтотранса" находится в Москве на операции.

Ижевск. Удмуртия. Адвокат Андрей Захаров, осуществлявший защиту бывшего руководителя "Спецгазавтотранса" («дочки» Газпрома) Владимира Тумаева опроверг слухи об исчезновении мужчины. Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» Андрей Захаров, Тумаев сейчас находится на операции в клинике имени Фёдорова в Москве.

«Ему делают операцию на глаз. Он потерял зрение в условиях изоляции. Один глаз у него практически ослеп. Следственные органы уведомлены надлежащим образом, все компетентные органы об этом знают, как в Удмуртии, так и в Москве», - сказал адвокат.

Тумаев приехал в Москву в понедельник, 3 сентября. Планируется, что он пробудет там до конца недели.

Напомним, что Владимира Тумаева задержали в феврале 2018 года. Его обвиняют в организации заказного убийства в Ижевске. Сначала его отправили под домашний арест, потом изменили меру пресечения на заключение под стражу. В июне из-за проблем со здоровьем его снова перевели на домашний арест.

17:51, 05 сентября, 2018
667
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#покушение\n#происшествие

 

 

 


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