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У Николая Расторгуева нашли проблемы с сердцем и госпитализировали

16:46, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
У Николая Расторгуева нашли проблемы с сердцем и госпитализировали
16:46, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Россия\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#артисты\n#здоровье\n#сердце\n#знаменитости
Фото: vk.com/lubeatas
44
0

Недавно певец отпраздновал 67-летие, а группе «Любэ» исполняется 35 лет.

Москва. Кардиозаболевание выявили медики у лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Музыканта госпитализировали, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал 112.

Источник издания рассказал, что народный артист России приехал в больницу в сопровождении личного врача. Расторгуева планируют полностью обследовать, а также восстановить имплантированный ранее кардиовертер — прибор, предупреждающий вспышки аритмии и остановку сердца.

По другим данным, речь идет о плановом обследовании.

Добавим, в 2024 году группа «Любэ» отмечает 35-летие творческой деятельности, а сам Расторгуев 21 февраля отпраздновал 67-летие. 

16:46, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#Россия\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#артисты\n#здоровье\n#сердце\n#знаменитости