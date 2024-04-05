У Николая Расторгуева нашли проблемы с сердцем и госпитализировали

Москва. Кардиозаболевание выявили медики у лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Музыканта госпитализировали, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал 112.

Источник издания рассказал, что народный артист России приехал в больницу в сопровождении личного врача. Расторгуева планируют полностью обследовать, а также восстановить имплантированный ранее кардиовертер — прибор, предупреждающий вспышки аритмии и остановку сердца.

По другим данным, речь идет о плановом обследовании.

Добавим, в 2024 году группа «Любэ» отмечает 35-летие творческой деятельности, а сам Расторгуев 21 февраля отпраздновал 67-летие.