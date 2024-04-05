Состояние перенесшего покушение главы Мурманской области остается тяжелым

Во время встречи с жителями Апатитов Андрея Чибиса ранили ножом.
Апатиты. Мурманская область. После операции состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса остается тяжелым, но стабильным, угрозы жизни нет. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона, а также ТАСС и РИА Новости.
Напомним, после встречи с избирателями в Апатитах вечером 4 апреля на Чибиса напал местный житель. Он ударил чиновника ножом в живот.
Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего на месте, при этом он был ранен пулей в ногу. Злоумышленник объяснил свой поступок «голосами в голове». Известно, что на учете у психиатров мужчина не состоял. Ранее он привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью. Коммерсантъ со ссылкой на источники в Следственном комитете, сообщил, что покушение совершил 42-летний работник РЖД Александр Быданов.
Чибис после нападения был в сознании, сам дошел до машины, после чего его доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где прооперировали и поместили в палату интенсивной терапии. Дальнейшее лечение глава региона будет проходить в реанимации. Как уточнил министр здравоохранения области Дмитрий Панычев, пострадавшему провели лапаротомию (вскрытие брюшной полости). По словам главврача Апатитско-Кировской больницы Юрия Ширяева, губернатору сильно повезло, что нож не затронул аорту.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал расследование нападения на Андрея Чибиса в центральный аппарат СК.
Мурманскую область Андрей Чибис возглавил в марте 2019 года. До этого был замглавы Минстроя России по ЖКХ. В 2017–2018 годах прошел «школу губернаторов» — проект РАНХиГС и Кремля по подготовке руководителей регионов. Срок полномочий Чибиса на посту губернатора должен был закончиться в 2024 году.