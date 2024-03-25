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26 жителей Японии отравились биодобавками

13:49, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26 жителей Японии отравились биодобавками
13:49, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Япония\n#здоровье\n#фармацевтика\n#лекарства\n#пищевые добавки\n#отравление
Фото: pxhere.com
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У пострадавших начались серьезные проблемы с почками.

Токио. Япония. Употребление биологически активных добавок (БАД) в Японии стало причиной проблем со здоровьем как минимум 26 человек. Они попали в больницу, пишет «Российская газета».

Как уточнили в фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, пострадавшие употребляли добавки с красным дрожжевым рисом. Они предназначались для снижения уровня холестерина. В медучреждения потребители данного БАДа начали поступать еще в январе 2024 года. У них были выявлены проблемы с почками, одному потребовался диализ.

В добавке нашли вещества, не предусмотренные компанией-производителем. Какие именно – не сообщается. Вся партия товара отозвана из продажи.

13:49, 25 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
175
0
#Япония\n#здоровье\n#фармацевтика\n#лекарства\n#пищевые добавки\n#отравление