26 жителей Японии отравились биодобавками

Токио. Япония. Употребление биологически активных добавок (БАД) в Японии стало причиной проблем со здоровьем как минимум 26 человек. Они попали в больницу, пишет «Российская газета».

Как уточнили в фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, пострадавшие употребляли добавки с красным дрожжевым рисом. Они предназначались для снижения уровня холестерина. В медучреждения потребители данного БАДа начали поступать еще в январе 2024 года. У них были выявлены проблемы с почками, одному потребовался диализ.

В добавке нашли вещества, не предусмотренные компанией-производителем. Какие именно – не сообщается. Вся партия товара отозвана из продажи.