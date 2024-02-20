Диспансеризацию и профосмотры в 2024 году смогут пройти более 800 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году профосмотры и диспансеризацию смогут пройти более 535 тыс. взрослых и больше 313 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Отмечается, что в 2023 году профилактические мероприятия посетили более 400 тыс. человек. За 12 месяцев было выявлено почти 33,5 тыс. случаев заболеваний.

Главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по медицинской профилактике Ольга Краснова рассказала, что чаще всего во время диспансеризации выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы. В 2023 году был зафиксировано более 14 тыс. таких пациентов. На втором месте оказался сахарный диабет, его выявили в 1700 случаев.

«Нужно настроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник, институтов — на сбережение здоровья граждан. Это именно то, о чем мы все так много говорим в последнее время, что сохранение здоровья — это не только задача медицины и врачей. Это ответственность каждого человека. В российском обществе должна сформироваться культура заботы о своем здоровье, здорового образа жизни, регулярных профилактических осмотров», — заявил и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Чтобы как можно больше жителей Удмуртии прошли диспансеризацию и профосмотры, медики усилили работу с предприятиями и организациями. Выездные бригады приезжают на места и без отрыва от производства осматривают сотрудников. Таким образом, в 2023 году врачи посетили более тысячи предприятий, организаций и учреждений региона.

Отмечается, что в 2024 году в рамках профосмотров появятся новые виды исследований, например — проверка репродуктивного здоровья.