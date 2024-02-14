Ижевские врачи вывели из мочевого пузыря пациента 9 литров мочи

Ижевск, Удмуртия. Врачи городской клинической больницы №6 Ижевска оказали помощь пациенту с дивертикулом мочевого пузыря, в котором долгое время скапливалась моча. Об этом сообщается на официальной странице больницы «ВКонтакте».

Дивертикул мочевого пузыря сформировался у пациента за несколько лет. Невнимательность к своему здоровью довела человека до опасного состояния. В мочевом пузыре начала скапливаться моча, а необходимость постоянного натуживания спровоцировала постепенное ослабление и растяжение стенки органа.

В результате мочевой пузырь занял большую часть брюшной полости. Врачи урологического отделения ГКБ №6 поставили уретральный катетер и вывели 9 литров мочи. Затем была установлена цистома.

«Наиболее характерным проявлением заболевания считается ощущение неполного опорожнения мочевого, из-за чего следует повторное мочеиспускание. Подобные признаки возникают в результате застоя мочи в дивертикуле, откуда жидкость выходит в полость мочевого только после его опорожнения. Возможно появление дискомфорта в области мочевого пузыря, болезненности при мочеиспускании, появление примесей крови», — отметили специалисты.