Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Из 120 отловленных в Удмуртии мышей семь оказались переносчиками острых инфекционных и вирусных заболеваний

13:15, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Из 120 отловленных в Удмуртии мышей семь оказались переносчиками острых инфекционных и вирусных заболеваний
13:15, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грызуны\n#здоровье
Фото: Джошуа Дж. Коттена на Unsplash
133
0

Переносчик ГЛПС выявлен в Кизнерском районе.

Ижевск. Удмуртия. В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали результаты зоологического мониторинга за прошедший с начала года период. Специалисты исследовали природные очаги туляремии, лептоспироза и ГЛПС.

С начала года было отловлено 134 мышевидных грызуна. Почти половина из них — полёвки (49%). Остальные — лесная мышь (22%), бурозубка (15%). Также в исследовании представлены домовые, полевые и желтогорлые мыши. Анализ был проведён 120 грызунам. Выяснилось, что шесть мышей являются переносчиками лептоспироза, острого инфекционного заболевания. Их выявили в Можгинском, Малопургинском и Завьяловском районах. В организме ещё одной обнаружили возбудитель ГЛПС. Мышь нашли в Малопургинском районе.

Напомним, на обработку Ижевска от грызунов выделено почти 100 тыс. рублей

13:15, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грызуны\n#здоровье