Из 120 отловленных в Удмуртии мышей семь оказались переносчиками острых инфекционных и вирусных заболеваний

Ижевск. Удмуртия. В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали результаты зоологического мониторинга за прошедший с начала года период. Специалисты исследовали природные очаги туляремии, лептоспироза и ГЛПС.

С начала года было отловлено 134 мышевидных грызуна. Почти половина из них — полёвки (49%). Остальные — лесная мышь (22%), бурозубка (15%). Также в исследовании представлены домовые, полевые и желтогорлые мыши. Анализ был проведён 120 грызунам. Выяснилось, что шесть мышей являются переносчиками лептоспироза, острого инфекционного заболевания. Их выявили в Можгинском, Малопургинском и Завьяловском районах. В организме ещё одной обнаружили возбудитель ГЛПС. Мышь нашли в Малопургинском районе.

Напомним, на обработку Ижевска от грызунов выделено почти 100 тыс. рублей.