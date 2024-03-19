96% жителей Удмуртии привиты от основных инфекционных заболеваний

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 96% населения поставили прививки от основных инфекционных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Инфекционные болезни возникают из-за проникновения в организм патогенных микроорганизмов — вирусов, бактерий, паразитов, грибков и других. Эти заболевания отличаются тем, что они заразны и способны к массовому распространению.

Сейчас в мире насчитывается более 1200 инфекционных заболеваний. Они передаются воздушно-капельным, пищевым, половым, контактно-бытовым и кровяным путями.

Вакцинация считается самым эффективным методом борьбы с инфекционными заболеваниями. За год жители Удмуртии могут поставить профилактические прививки от 12 инфекций: гепатит В, пневмококк, полиомиелит, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, гемофильная инфекция, корь, краснуха, паротит и грипп.

Помимо этого желающие могут дополнительно вакцинироваться по эпидпоказаниям от 11 заболеваний: пневмококк, менингококк, гепатит А, сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз, туляремия, бешенство, клещевой энцефалит, ротавирусная и коронавирусная инфекции.

«Сейчас мы достаточно хорошо обеспечены вакцинами, в Удмуртии создан необходимый запас препаратов, по некоторым вакцинам поставка ожидается в апреле», — заявила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Удмуртии Елена Корякина.

Поставить прививку можно по указу врача в прививочных кабинетах в поликлиниках, в детских садах, в медицинских кабинетах школ, а также в здравпунктах предприятий.