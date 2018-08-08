Суд разрешил ему посещать медучреждения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обвиняемому в организации заказного убийства Владимиру Тумаеву продлили домашний арест. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе объединенного судейского сообщества республики.

«Продлили меру пресечения сроком на 1 месяц 3 суток, то есть до 12 сентября 2018 года включительно», - отметили в пресс-службе.

Суд разрешил ему посещать медучреждения.

Напомним, о задержании бывшего руководителя «дочки» Газпрома стало известно 19 февраля. Тумаева обвинили в организации покушения на убийство «по найму группой лиц по предварительному сговору». 22 февраля суд отправил обвиняемого под домашний арест. 6 марта меру пресечения изменили на заключение под стражу.

В июне суд изменил меру пресечения на домашний арест в связи с состоянием здоровья Тумаева, а 3 августа мужчине предъявили окончательное обвинение.

Отметим, несмотря на обвинение, Тумаев сохранил место в совете директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс».