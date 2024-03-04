Озвучивавший «Гремлинов» актер умер от сердечного приступа на фестивале ужасов

Эвансвилл. США. Американский актер Марк Додсон, закадровым голосом которого говорили персонажи «ужастиков», скончался от проблем с сердцем на фестивале хоррор-фильмов. Об этом пишет «Российская газета».

Смерть наступила 2 марта, когда артист отпраздновал свое 64-летие. По словам дочери Додсона, ее отец умер во сне от сердечного приступа. Трагедия разыгралась на фестивале Horror Con в штате Индиана, куда актера пригласили фанаты фильмов ужасов с его озвучкой.

Фантастические киноленты Марк Додсон начал озвучивать в 80-е годы, в послужном списке артиста десятки картин, сериалов и видеоигр. Его голосом говорят, в частности, герои двух первых частей «Гремлинов» и «Звездных войн».