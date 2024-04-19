В урологическом отделении 1 РКБ Удмуртии появилась новая система видеовизуализации

Ижевск. Удмуртия. В 1 республиканской клинической больнице Удмуртии появилась новая система видеовизуализации. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Система позволяет врачам увидеть больше, чем при открытом хирургическом вмешательстве. Также за счёт расширенной цветовой гаммы и визуализации с увеличением специалисты получают высокую точность изображения.

Теперь с помощью нового оборудования хирурги смогут проводить самые сложные эндоскопические урологические операции. Планируется, что на новой видеоэндоскопической стойке кажбый день будут проводить по 2-3 операции.

Хирурги-урологи Олег Ерохин и Ильдар Гизатуллин уже опробовали новое оборудование. Они провели пластику участка мочеточника лоскутом ткани, который взяли с внутренней поверхности щеки пациентки.

«Ранее у пациентки из правого мочеточника был удален крупный камень до 1,5 сантиметров, установлен стент. Но при дальнейшем обследовании было выявлено сужение мочеточника в месте стояния камня с нарушением трофики стенки, это со временем могло привести к гидронефрозу почки. Поэтому хирурги приняли решение провести лапароскопическую операцию», — прокомментировал заведующий урологическим отделением 1 РКБ Иван Семакин.

Благодаря новому аппарату операция прошла без осложнений. В настоящий момент пациентку уже выписали из больницы, она продолжает восстановление.