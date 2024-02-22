Певица Zivert отменил концерты на полгода из-за болей в позвоночнике

Москва. Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) отказалась от выступлений на ближайшие полгода. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Причиной послужили сильные боли в позвоночнике. Об отмене концертов артистка объявила 21 февраля. Она объяснила, что в последнее время работала на обезболивающих. Недавно в Калининграде девушке стало настолько плохо, что она решила всерьез заняться лечением остеохондроза.

Также Юлия рассказала, что впервые едва не отменила концерт 27 ноября 2022 года в Пятигорске. Программу она отыграла лишь благодаря помощи врачей. С тех пор каждая встреча с публикой была для певицы тяжелым испытанием.

Добавим, недавно Zivert стала наставницей в телешоу «Голос». От этого проекта, несмотря на проблемы со здоровьем, она решила не отказываться.