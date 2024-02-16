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Алексей Навальный умер в колонии

16:32, 16 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Алексей Навальный умер в колонии
16:32, 16 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#ЯНАО\n#Ямал\n#колония\n#блогеры\n#здоровье\n#ФСИН\n#комиссия\n#расследование\n#смерть\n#осужденные\n#Алексей Навальный
Фото: pxhere.com
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По данным ФСИН, осужденному стало плохо после прогулки.

Харп. Ямало-Ненецкий автономный округ. Стало известно о смерти осужденного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Смерть наступила 16 февраля в исправительной колонии №3 особого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным издания, после прогулки осужденный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Источник «Известий» предположил, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Во ФСИН сообщили, что в колонию будет направлена комиссия для расследования причин смерти блогера.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима за создание экстремистского сообщества. Еще 11 человек по этому делу объявили в международный розыск. В заключении блогер находился с февраля 2021 года. Тогда условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили на 3,5 года колонии общего режима из-за неоднократных нарушений испытательного срока. В отношении него было возбуждено еще несколько уголовных дел.

16:32, 16 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
180
0
#ЯНАО\n#Ямал\n#колония\n#блогеры\n#здоровье\n#ФСИН\n#комиссия\n#расследование\n#смерть\n#осужденные\n#Алексей Навальный