Алексей Навальный умер в колонии

Харп. Ямало-Ненецкий автономный округ. Стало известно о смерти осужденного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Смерть наступила 16 февраля в исправительной колонии №3 особого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России.

По данным издания, после прогулки осужденный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. Источник «Известий» предположил, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Во ФСИН сообщили, что в колонию будет направлена комиссия для расследования причин смерти блогера.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима за создание экстремистского сообщества. Еще 11 человек по этому делу объявили в международный розыск. В заключении блогер находился с февраля 2021 года. Тогда условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили на 3,5 года колонии общего режима из-за неоднократных нарушений испытательного срока. В отношении него было возбуждено еще несколько уголовных дел.