Кардиоревматологическое отделение появилось в Республиканской детской клинической больнице Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Республиканской детской клинической больнице Ижевска открыли новое отделение. Об этом сообщается в группе РДКБ в соцсети «ВКонтакте».

Врачи нового кардиоревматологического отделения будут принимать детей от 4 месяцев до 17 лет.

Тут предусмотрены места для плановой и экстренной госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми и ревматологическими заболеваниями, в том числе с ревматизмом, пороками сердца, ювенильным ревматоидным артритом, миокардитом, нарушением ритма сердца и артериальной гипертензией.

Помимо этого, специалисты отделения будут оказывать консультативную и организационно-методическую помощь другим медорганизациям Удмуртии.