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Кардиоревматологическое отделение появилось в Республиканской детской клинической больнице Ижевска

17:31, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Кардиоревматологическое отделение появилось в Республиканской детской клинической больнице Ижевска
17:31, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#больница
Фото: elements.envato.com (halfpoint)
158
0

Здесь будут лечиться ребята от 4 месяцев до 17 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканской детской клинической больнице Ижевска открыли новое отделение. Об этом сообщается в группе РДКБ в соцсети «ВКонтакте».  

Врачи нового кардиоревматологического отделения будут принимать детей от 4 месяцев до 17 лет. 

Тут предусмотрены места для плановой и экстренной госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми и ревматологическими заболеваниями, в том числе с ревматизмом, пороками сердца, ювенильным ревматоидным артритом, миокардитом, нарушением ритма сердца и артериальной гипертензией.

Помимо этого, специалисты отделения будут оказывать консультативную и организационно-методическую помощь другим медорганизациям Удмуртии. 

17:31, 26 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#больница