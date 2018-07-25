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В Удмуртии ликвидировали последствия аварии на нефтепроводе

15:20, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
15:20, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
153
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#МЧС\n#нефть\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
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Вывезено порядка 130 кубометров замазученной почвы.

Игра. Удмуртия. Последствия порыва нефтепровода на Чутырском месторождении в Игринском районе ликвидировали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника отдела ГО и ЧС районной администрации Дмитрия Платонова.

«Проведены работы по рекультивации замазученного земельного участка и по вывозу этой почвы и утилизации», - сказал Платонов.

По его словам, вывезено порядка 130 кубометров почвы. Утилизацией грунта будет заниматься ОАО «Удмуртнефть».

Напомним, что авария на нефтепроводе произошла во вторник, 24 июля, при проведении плановых работ по очистке нефтепровода.

15:20, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
153
0
#МЧС\n#нефть\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие

 

 

 


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