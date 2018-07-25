В Удмуртии ликвидировали последствия аварии на нефтепроводе

Вывезено порядка 130 кубометров замазученной почвы.

Игра. Удмуртия. Последствия порыва нефтепровода на Чутырском месторождении в Игринском районе ликвидировали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника отдела ГО и ЧС районной администрации Дмитрия Платонова.

«Проведены работы по рекультивации замазученного земельного участка и по вывозу этой почвы и утилизации», - сказал Платонов.

По его словам, вывезено порядка 130 кубометров почвы. Утилизацией грунта будет заниматься ОАО «Удмуртнефть».

Напомним, что авария на нефтепроводе произошла во вторник, 24 июля, при проведении плановых работ по очистке нефтепровода.