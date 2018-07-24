МЧС Удмуртии о порыве нефтепровода: угрозы экологии нет

В разлившейся жидкости всего 5% нефти.

Игра. Удмуртия. Порыв нефтепровода на Чутырском месторождении в Удмуртии локализовали. Об этом сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«Ориентировочная площадь разлива – 4 тыс. кв. м. Угрозы экологии нет. Разливалась нефтесодержащая жидкость, в ней всего около 5% нефти, остальное – вода», - отметила замруководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова.

Напомним, порыв в Игринском районе произошел днем во вторник, 24 июля, при проведении плановых работ по очистке нефтепровода.

«Проводятся работы по ликвидации загрязнения», - сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

«На Чутырском месторождении обнаружен отказ трубопровода, в результате которого, по предварительным данным, произошел разлив нефти на площади 0,4 га. На место происшествия оперативно направлены аварийные службы ОАО «Удмуртнефть» для устранения последствий отказа», - отметили в пресс-службе нефтяной компании.