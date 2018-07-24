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В Ижевске пересмотрели приговор суда по делу о гибели 2-летнего мальчика под колесами «ГАЗа»

17:30, 24 июля, 2018
Георгий Поветкин
17:30, 24 июля, 2018
Георгий Поветкин
234
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие
234
0

Водитель автомобиля, который весной 2017 года совершил смертельное ДТП, отправится в колонию общего режима на 3 года и возместит причиненный вред родителям.

Ижевск. Удмуртия.  В Ижевске пересмотрели приговор суда по делу о гибели 2-летнего мальчика под колесами «ГАЗа». Водитель автомобиля, который весной 2017 года совершил смертельное ДТП, отправится в колонию общего режима на 3 года и возместит причиненный вред родителям, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Устиновский районный суд Ижевска признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи 264 УК России. Предшествующий приговор был отменен апелляционной инстанцией, дело направили на новое рассмотрение в связи с неправильным применением закона.

Грузовик наехал на ребенка в Ижевске

Водитель грузовика и отец погибшего в Ижевске мальчика рассказали об обстоятельствах аварии: Подробности: https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170421-235544/ баром

«Обвиняемый, пренебрегая мерами предосторожности, проявляя преступную небрежность, не убедился в безопасности движения, начал движение на автомобиле «ГАЗ», в результате чего совершил наезд на двухлетнего мальчика, находившегося в коляске-велосипеде на тротуаре», - говорится в сообщении.

Отец ребенка в этот момент находился в баре. Водитель «ГАЗа» в ходе судебного заседания вину признал частично.

Помимо 3-летнего срока мужчина выплатит родителям ребенка 700 тыс. рублей. Ранее ему были назначены исправительные работы.

Сбивший 2-летнего мальчика возле бара в Ижевске водитель отделался принудительными работами

Кроме того, суд обязал его выплатить 700 тыс. рублей компенсации матери малыша. Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил двухлетнего мальчика у бара на улице Автозаводской. Дело рассматривал Устиновский районный суд столицы Удмуртской Республики. Напомним, трагедия произошла 21 апреля 2017 года. Отец мальчика привез его к бару на улице Автозаводской.

17:30, 24 июля, 2018
Георгий Поветкин
234
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие

 

 

 


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