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Ребёнка насмерть сбили на пешеходном переходе в селе Первомайский

09:18, 20 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ребёнка насмерть сбили на пешеходном переходе в селе Первомайский
09:18, 20 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
462
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#дети\n#смерть
Фото: Госавтоинспекции Удмуртии
462
0

От полученных травм одиннадцатилетний мальчик умер в больнице.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии автомобиль насмерть сбил ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. 

ДТП произошло 19 марта около 13:10 во дворах рядом с домом №1/3 на улице Оружейников в селе Первомайский. 21-летний водитель «Хендай Гетз» наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травмы, от которых скончался в больнице. 

По факту ДТП проводится расследование.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям Удмуртии, что им необходимо уступать дорогу пешеходам, которые уже переходят дорогу или только наступили на проезжую часть. А пешеходам, перед тем, как пересекать дорогу, следует осмотреться и оценить расстояние до приближающегося автомобиля. 

09:18, 20 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
462
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#дети\n#смерть