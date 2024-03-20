Ребёнка насмерть сбили на пешеходном переходе в селе Первомайский

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии автомобиль насмерть сбил ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 19 марта около 13:10 во дворах рядом с домом №1/3 на улице Оружейников в селе Первомайский. 21-летний водитель «Хендай Гетз» наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травмы, от которых скончался в больнице.

По факту ДТП проводится расследование.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям Удмуртии, что им необходимо уступать дорогу пешеходам, которые уже переходят дорогу или только наступили на проезжую часть. А пешеходам, перед тем, как пересекать дорогу, следует осмотреться и оценить расстояние до приближающегося автомобиля.