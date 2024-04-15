Находясь в гостях у матери, житель Удмуртии избил супругу до смерти

Алнаши. Удмуртия. Жителя Алнашского района обвинили в избиении супруги, повлекшем её смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствие установило, что вечером 12 апреля обвиняемый и его 48-летняя супруга находились в гостях у матери мужчины в деревне Ляли Алнашского района. У супружеской пары возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый неоднократно ударил жену по голове. В результате потерпевшая скончалась на месте.

В рамках расследования допрошены свидетели, проведен осмотр места происшествия. Обвиняемого заключили под стражу.