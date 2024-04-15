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Находясь в гостях у матери, житель Удмуртии избил супругу до смерти

17:55, 15 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Находясь в гостях у матери, житель Удмуртии избил супругу до смерти
17:55, 15 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
89
0
#супруги\n#насилие\n#смерть\n#арест\n#Алнаши
Фото: ИА «Сусанин»
89
0

Конфликт между супругами возник на бытовой почве.

Алнаши. Удмуртия. Жителя Алнашского района обвинили в избиении супруги, повлекшем её смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствие установило, что вечером 12 апреля обвиняемый и его 48-летняя супруга находились в гостях у матери мужчины в деревне Ляли Алнашского района. У супружеской пары возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый неоднократно ударил жену по голове. В результате потерпевшая скончалась на месте.

В рамках расследования допрошены свидетели, проведен осмотр места происшествия. Обвиняемого заключили под стражу.

17:55, 15 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
89
0
#супруги\n#насилие\n#смерть\n#арест\n#Алнаши