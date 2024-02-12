Ижевчанин избил пожилого сторожа гаражного кооператива

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили местного жителя, который избил человека, что повлекло смерть последнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 50-летний местный житель в гаражно-строительном кооперативе поссорился с 69-летним сторожем. Обвиняемый избил руками и ногами потерпевшего, а также ударил сторожа по голове деревянной палкой. В результате пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

Обвиняемый попробовал оказать мужчине помощь, он удерживал его голову руками и вызвал скорую. Но от полученных травм пенсионер скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Устиновский районный суд Ижевска приговорил обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.