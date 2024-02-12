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Ижевчанин избил пожилого сторожа гаражного кооператива

14:20, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанин избил пожилого сторожа гаражного кооператива
14:20, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
151
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#смерть
Фото: unsplash.com (Dan Burton)
151
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Мужчина упал на асфальт, ударился головой, а позднее скончался в больнице.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили местного жителя, который избил человека, что повлекло смерть последнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Установлено, что 50-летний местный житель в гаражно-строительном кооперативе поссорился с 69-летним сторожем. Обвиняемый избил руками и ногами потерпевшего, а также ударил сторожа по голове деревянной палкой. В результате пострадавший упал и ударился головой об асфальт. 

Обвиняемый попробовал оказать мужчине помощь, он удерживал его голову руками и вызвал скорую. Но от полученных травм пенсионер скончался в больнице. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Устиновский районный суд Ижевска приговорил обвиняемого к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. 

14:20, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#смерть