На улице Удмуртской в Ижевске мотоциклист сбил женщину

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мотоциклист сбил перебегавшую дорогу женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Вечером 14 апреля в Ижевске напротив дома №247 г по улице Удмуртской водитель мотоцикла «Ямаха» 1997 года рождения сбил женщину. По предварительным данным, потерпевшая перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП женщина погибла, её личность устанавливается. Мотоциклист с его пассажиром получили травмы, доставлены в больницу.

По факту аварии проводится расследование.