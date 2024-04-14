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На улице Удмуртской в Ижевске мотоциклист сбил женщину

23:16, 14 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Удмуртской в Ижевске мотоциклист сбил женщину
23:16, 14 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
168
0
#авария\n#ДТП\n#смерть
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
168
0

В результате аварии потерпевшая погибла.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мотоциклист сбил перебегавшую дорогу женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Вечером 14 апреля в Ижевске напротив дома №247 г по улице Удмуртской водитель мотоцикла «Ямаха» 1997 года рождения сбил женщину. По предварительным данным, потерпевшая перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП женщина погибла, её личность устанавливается. Мотоциклист с его пассажиром получили травмы, доставлены в больницу.

По факту аварии проводится расследование.

23:16, 14 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
168
0
#авария\n#ДТП\n#смерть