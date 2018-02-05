Сбивший 2-летнего мальчика возле бара в Ижевске водителя отделался принудительными работами

Кроме того, суд обязал его выплатить 700 тыс. рублей компенсации матери малыша.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил двухлетнего мальчика у бара на улице Автозаводской. Дело рассматривал Устиновский районный суд столицы Удмуртской Республики.

Напомним, трагедия произошла 21 апреля 2017 года. Отец мальчика привез его к бару на улице Автозаводской. Мужчина зашел в помещение, а малыша оставил на улице в велосипеде-коляске. В этот момент у соседнего помещения рабочие грузили строительный мусор в «ГАЗ». Закончив погрузку, водитель сел в машину и тронулся с места.

«В зеркалах ничего не было, пусто. Я тронулся, не почувствовал ничего. Потом увидел, что таксист мне фарами моргает. Я оборачиваюсь – мужик бежит за мной. Я вышел, думал, на машину мусор упал…» - рассказывал водитель после трагедии сотрудникам Госавтоинспекции.

Выяснилось, что при движении «ГАЗ» смял коляску с мальчиком. От полученных травм ребенок скончался. Против водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Одновременно в отношении отца мальчика составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП России («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка»). Позже суд оштрафовал его.

Грузовик наехал на ребенка в Ижевске Водитель грузовика и отец погибшего в Ижевске мальчика рассказали об обстоятельствах аварии: Подробности: https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170421-235544/ баром

Дело против водителя передали в суд еще летом, однако рассмотрение затянулось на 7 месяцев.

«Со стороны подсудимого и его защитника было явное затягивание процесса. Кроме того, была неясна их позиция – подсудимый признавал, что совершил наезд, но не признавал вину. И до сих пор никакая сумма им не была возмещена потерпевшей», - рассказала корреспонденту помощник прокурора Устиновского района Алена Арнаудова.

В своем последнем слове мужчина, сбивший ребенка, выразился кратко: «Простите меня, я не хотел. Больше мне нечего сказать».

Приговор мужчине вынесли в понедельник, 5 февраля.

«Суд приговорил <…> назначить наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. <…> Срок дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным средством исчислять с момента отбытия основного наказания», - говорится в постановлении суда.

Кроме того, подсудимого обязали выплатить 700 тыс. рублей компенсации матери малыша.