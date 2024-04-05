Житель Балезинского района избил сестру до смерти

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе осудили местного жителя за непредумышленное убийство сестры. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В июле 2023 года 53-летний обвиняемый находился дома вместе со своей сестрой. Мужчина был пьян.

Между родственниками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый отломил ножку деревянного стула и ударил сестру, после этого он ударил её кулаком по лицу, от чего потерпевшая упала на пол. На полу подсудимый бил сестру руками и ногами по голове и туловищу. В результате травм женщина вскоре скончалась.

В суде мужчина признал вину.

За совершённое преступление мужчина проведёт восемь лет в колонии строгого режима.