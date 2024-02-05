При столкновении двух легковушек в Алнашском районе погиб водитель

Алнаши. Удмуртия. Смертельная авария произошла в Алнашском районе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло около 16:50 на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» в Алнашском районе. По предварительной информации, мужчина 1954 года рождения за рулем «Киа Селтос» не справился с управлением и выехал на встречку. В результате легковушка столкнулась с машиной «Фольксваген Тигуан», которой управлял мужчина 1970 года рождения.

В результате аварии водитель «Киа Селтос» погиб на месте, водитель «Фольксваген Тигуан» получил травмы, его увезли в больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Сотрудники МВД напоминают водителям, что во время движения нужно выбирать скорость движения транспорта с учетом интенсивности автомобильного потока, погодных условий и состояния дорожного полотна.