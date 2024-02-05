Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

При столкновении двух легковушек в Алнашском районе погиб водитель

19:40, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
При столкновении двух легковушек в Алнашском районе погиб водитель
19:40, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
491
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#авария\n#водители\n#смерть\n#травмы
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
491
0

Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку.

Алнаши. Удмуртия. Смертельная авария произошла в Алнашском районе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло около 16:50 на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» в Алнашском районе. По предварительной информации, мужчина 1954 года рождения за рулем «Киа Селтос» не справился с управлением и выехал на встречку. В результате легковушка столкнулась с машиной «Фольксваген Тигуан», которой управлял мужчина 1970 года рождения.

В результате аварии водитель «Киа Селтос» погиб на месте, водитель «Фольксваген Тигуан» получил травмы, его увезли в больницу.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Сотрудники МВД напоминают водителям, что во время движения нужно выбирать скорость движения транспорта с учетом интенсивности автомобильного потока, погодных условий и состояния дорожного полотна. 

19:40, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
491
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#авария\n#водители\n#смерть\n#травмы