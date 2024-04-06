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В Алнашском районе насмерть сбили пешехода

17:15, 06 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Алнашском районе насмерть сбили пешехода
17:15, 06 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
105
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#авария\n#пешеходы\n#смерть\n#Алнаши
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
105
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Человек шел по дороге в попутном транспорту направлении.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода на трассе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 22:30 5 апреля водитель «Лады Веста» 2001 года рождения сбил мужчину на 9 км дороги «Алнаши – Варзи-Ятчи». В результате происшествия пешеход скончался. Установлено, что мужчина не имел на одежде световозвращающих элементов и шёл в попутном движению автомобиля направлении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

17:15, 06 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
105
0
#авария\n#пешеходы\n#смерть\n#Алнаши