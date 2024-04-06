В Алнашском районе насмерть сбили пешехода

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода на трассе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 22:30 5 апреля водитель «Лады Веста» 2001 года рождения сбил мужчину на 9 км дороги «Алнаши – Варзи-Ятчи». В результате происшествия пешеход скончался. Установлено, что мужчина не имел на одежде световозвращающих элементов и шёл в попутном движению автомобиля направлении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.