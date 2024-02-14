Скончался автор использованной в «Ну, погоди!» музыки Тамаш Деак

Будапешт. Венгрия. Ушел из жизни венгерский музыкант и композитор Тамаш Деак. Его не стало 12 февраля, пишет «Российская газета».

Одну из его мелодий знают без преувеличения все жители бывшего СССР – по заставке к мультфильму «Ну, погоди!». Изначально она называлась «Водные лыжи» (венг. Vizisi) и была создана в 1968 году.

Тамаш Деак написал музыку к более чем 120 спектаклям и фильмам, в том числе выходившей в советском прокате анимационной ленте «Ловушка для кошек» (1986 год). Также является автором мелодий к популярному венгерскому мультсериалу «Семья Мезга» (1969-1978 годы).