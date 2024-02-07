Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Дебёсском районе

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 7 февраля около 13:20 на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» в Дебёсском районе. Друг в друга врезались грузовики «Вольво» и «МАН».

В результате столкновения 55-летний водитель автомобиля «МАН» получил смертельную травму. Второго водителя — 59-летнего мужчину — доставили в больницу с травмами.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.