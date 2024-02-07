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Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Дебёсском районе

16:34, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Дебёсском районе
16:34, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Дебесы\n#Удмуртия\n#авария\n#автомобили\n#смерть\n#травмы
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Второго пострадавшего доставили в больницу.

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 

ДТП произошло 7 февраля около 13:20 на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» в Дебёсском районе. Друг в друга врезались грузовики «Вольво» и «МАН».

В результате столкновения 55-летний водитель автомобиля «МАН» получил смертельную травму. Второго водителя — 59-летнего мужчину — доставили в больницу с травмами.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

16:34, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
40
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#авария\n#автомобили\n#смерть\n#травмы