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Умер один из вышестоящих командиров 9-й роты в Афганистане Валерий Востротин

15:17, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Умер один из вышестоящих командиров 9-й роты в Афганистане Валерий Востротин
15:17, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
128
0
#военные\n#герои\n#ВДВ\n#память\n#Афганистан\n#ветераны\n#смерть\n#некролог
Фото: ooovi-voin.ru
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Герой Советского Союза скончался на 72 году жизни.

Москва. Стало известно о смерти Героя Советского Союза Валерия Востротина. В 1988 году он командовал 345-м гвардейским полком в Афганистане, в состав которого входила легендарная 9-я парашютно-десантная рота, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Факт смерти гвардии генерал-полковника в отставке Востротина на 72-м году жизни подтвердили в организации военных инвалидов «Воин», лидером которой он был. 

7 января 1988 года 9-я рота приняла бой с превосходящими силами противника в районе высоты 3234. По разным сведениям, численность моджахедов составляла от 200 до 400 человек. 6 военнослужащих 9-й роты погибли, 28 получили ранения. Курировавший действия бойцов подразделения Валерий Востротин был удостоен звания Героя Советского Союза. Находился в Афганистане вплоть до вывода оттуда советских войск. Бою за высоту 3234 был посвящен фильм «9-я рота», вышедший на экраны в 2005 году. 

15:17, 13 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
128
0
#военные\n#герои\n#ВДВ\n#память\n#Афганистан\n#ветераны\n#смерть\n#некролог