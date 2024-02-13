Умер один из вышестоящих командиров 9-й роты в Афганистане Валерий Востротин

Москва. Стало известно о смерти Героя Советского Союза Валерия Востротина. В 1988 году он командовал 345-м гвардейским полком в Афганистане, в состав которого входила легендарная 9-я парашютно-десантная рота, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Факт смерти гвардии генерал-полковника в отставке Востротина на 72-м году жизни подтвердили в организации военных инвалидов «Воин», лидером которой он был.

7 января 1988 года 9-я рота приняла бой с превосходящими силами противника в районе высоты 3234. По разным сведениям, численность моджахедов составляла от 200 до 400 человек. 6 военнослужащих 9-й роты погибли, 28 получили ранения. Курировавший действия бойцов подразделения Валерий Востротин был удостоен звания Героя Советского Союза. Находился в Афганистане вплоть до вывода оттуда советских войск. Бою за высоту 3234 был посвящен фильм «9-я рота», вышедший на экраны в 2005 году.